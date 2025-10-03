Ofrecerá Robert Davis un concierto en Santa Clara

Para un concierto de blues abrirá sus puertas este viernes 3 de octubre "La Luna Naranja".

"En ese espacio maravilloso que ha parido la ciudad de Santa Clara, que es La Luna Naranja, vamos a tener a un gran amigo personal y gran amigo de Cuba; un colega en la música: el guitarrista, armonicista y cantante canadiense Robert Davis", explicó a la radio Wilfredito Rodríguez Álvarez, Director de la Banda santaclareña Bluespirit.

Esta vez, con el apoyo de Jordan Romero, el equipo de "La Luna Naranja" y Cultura Provincial harán un concierto íntimo, muy lindo en tres partes: la primera será de blues acústico, donde va a estar Robert haciendo clásicos con el acompañamiento de Wilfredito para interpretar blues más antiguo, más rural. Le continuarán tres canciones a cargo de Bluespirit y en la tercera, acompañará a Robert Davis para cerrar el concierto, para el que han ensayado temas del grandes intérpretes del blues clásicos de los años 50 y 60 .

"Yo creo que va a ser una noche espectacular. Él dice que este va a ser el mejor concierto que le ha dado en Cuba hasta este momento", comentó Rodríguez Álvarez al reiterar la invitación para este viernes 3 de octubre, a las 10 de la noche, en "La Luna naranja".