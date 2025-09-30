Nuevamente Ars Nova en la Semana de música sacra

El conjunto de música antigua Ars Nova participa en la Semana de Música Sacra de La Habana.

Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, la oncena edición se dedica al compositor Esteban Salas, al cumplirse el aniversario 300 de su natalicio.

La cantante e investigadora Angélica María Solernou, directora de la agrupación santaclareña, aseguró a la radio que siempre esperan con agrado la celebración del evento porque resulta un encuentro de capacitación: se centra en la investigación, la socialización del repertorio sacro fundamentalmente cubano; es un encuentro que programa conciertos, talleres y clases impartidas por maestros del mundo entero durante una semana en los predios de la Habana Vieja.

Comentó que los integrantes de Ars Nova van interesados en los talleres de canto gregoriano, de órgano, de lectura musical antigua, interpretación históricamente informada, que es un taller que realmente reúne a todos los intérpretes, a las agrupaciones completas.

Este año se ha dedicado especialmente a la figura de Esteban Salas, nuestro primer compositor, explicó Solernou Martínez; el compositor del cual se conservan partituras escritas más antiguas en la isla y con él comienza la historia de la música en notación musical en Cuba.

Agregó que casi todos los conciertos tendrán obras de Esteban Salas o compositores contemporáneos con él y por eso este año Ars Nova defenderá la obra de Cratilio Guerra y Juan París. Como Ars Nova hace una propuesta de interpretación historicista utilizando un lenguaje o recursos contemporáneos, les permite defender compositores como estos, atendiendo sobre todo a los instrumentos, a la afinación.

Estos serán días en los que compartirá Ars Nova con otras agrupaciones de música antigua: Aedas, Ensemble Cantábile y Ars Longa.