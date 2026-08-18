Nominada Yudelkis Pérez a los premios "Cuerda viva" (+Audio)

Por tercera ocasión, Yudelkis Pérez Jure participa en importantes eventos: primero en Sonando en Cuba; después en el Festival internacional de boleros, celebrado en Nicaragua, y ahora compite en el apartado Música blues, en el programa televisivo Cuerda viva.

«Realmente es muy importante para el proyecto Swing Vintage esta experiencia, participar en el programa de tantos seguidores y ser invitados al Festival, recibir la nominación e integrar la gala», comentó en exclusiva a la radio. «Es muy gratificante, porque resulta un reconocimiento al trabajo y esfuerzo grupal. Es una gran alegría; otra celebración que estamos viviendo con apenas un año de vida, en un camino que hemos ido forjando con firmeza y éxitos, este es uno de ellos».

La gala de premiaciones se realizará los días 28 y 29 de agosto, cuando Yudelkis y Swing Vintage defenderán la música blues "A puro corazón".

«A título personal me siento muy identificada con el slogan del programa, es que la música de siente así, "A puro corazón", la música auténtica tiene que brotar de esta manera, sentirse y vivirse a plenitud, desde el alma y muchísimo amor», argumentó.

Y precisa la tresera y vocalista: «Para Yudelkis Pérez no importa un género musical; me hace feliz todo lo que me permita transmitir un mensaje, volar entre notas, sentirme viva interpretando un son, jazz, un bolero, una rumba flamenca, no importa, no tengo un límite de estilo. La música en sí es la que me hace sentir viva», afirmó.