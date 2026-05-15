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Museos uniendo un mundo dividido

Museos uniendo un mundo dividido

Leonor Esther Martínez

Domingo, 17 May 2026 10:49

Con el lema del 2026 "Museos uniendo un mundo dividido", estas instituciones villaclareñas han organizado un programa integrador de actividades para todos los públicos, pues propicia la inauguración de exposiciones, eventos, muestras del mes, recorridos y talleres.

Explicó a la radio Miguel Madariaga Fernández, director del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, que la Jornada culminará en la propia sede con la realización del evento "Patrimonio, identidad y diversidad", en la mañana del lunes 18.

Museos uniendo un mundo dividido

Iniciará con una exposición del artista Israel Rizo y le continuará la conferencia de Arelys María Pérez Ruíz, presidenta de la filial villaclareña de la Unión Nacional de Historiadores.

Madariaga Fernández invita a visitar los Museos de cada localidad, para que toda la comunidad pueda interactuar con el patrimonio que ellos atesoran.

Museo de Artes Decorativas. Foto: Archivo.