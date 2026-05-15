Museos uniendo un mundo dividido

Explicó a la radio Miguel Madariaga Fernández, director del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, que la Jornada culminará en la propia sede con la realización del evento "Patrimonio, identidad y diversidad", en la mañana del lunes 18.

Iniciará con una exposición del artista Israel Rizo y le continuará la conferencia de Arelys María Pérez Ruíz, presidenta de la filial villaclareña de la Unión Nacional de Historiadores.

Madariaga Fernández invita a visitar los Museos de cada localidad, para que toda la comunidad pueda interactuar con el patrimonio que ellos atesoran.