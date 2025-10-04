"Metástasis" en Teatro Dripy (+Audio)

"Metástasis" es la obra que presenta este fin de semana Teatro Adentro, escrita y dirigida por José Brito Cordero y protagonizada por Eliéter Navarro Hidalgo.

Dijo la actriz que habla mayormente de los cánceres de la tierra y cómo nos enfrentamos a ellos; alude a lo global: la putrefacción, la violencia hacia la mujer y su cosificación; la pobreza, la banalidad, la superficialidad; las conquistas, la colonización. El término metástasis es una justificación para hablar entonces del mundo y de lo que nos está pasando como humanidad, explicó.

El espectáculo fue estrenado en el 2023 y ha tenido escenario en Santiago de Cuba, Remedios, en República Dominicana y el argumento surgió desde un sentir muy personal de la actriz.

El proceso de creación fue el habitual del grupo teatral: dialogaron la actriz con su propuesta y el escritor, quien le pidió ofrecer materiales, textos, canciones, y cuando todo estuvo montado escénicamente, sin palabras, él entonces escribió el texto escrito, precisó.

Valorada como "poética y atrevida", la obra es apoyada por canciones de Teresita Fernández y el argentino Gabo Ferro.

Se trata del primer unipersonal que interpreta Eliéter, dice, porque no había tenido la necesidad de estar sola en escena, de decir algo tan contundente. Y esta entraña la responsabilidad de conectar durante una hora y cinco minutos con el espectador.

«Profesionalmente me hace sentir muy bien, pero personalmente "Metástasis" siempre me tira al piso porque es muy fuerte», comentó la protagonista.

De la obra se ha dicho que lanza dardos a la espina dorsal de la conciencia. Queda entonces apreciar al espectáculo en la sede del Teatro Dripy.