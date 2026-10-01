Martí hoy: claves culturales para el presente (+Audio)

Dijo a la radio su coordinadora, la Dra. Lien Morales, que es como un hijo querido: hay que hacerlo con todo el amor del mundo porque se trata de Martí para disfrutar y comprender su pensamiento; lo que significa en los tiempos actuales que vive Cuba, la humanidad.

Profesores del Centro de Superación y docentes de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas impartirán los 7 cursos o programas concebidos.

Sesionará cada martes, y cada uno consta de 4 encuentros, para dedicar luego un tiempo prudencial a las evaluaciones.

Los contenidos tienen que ver con el contexto sociocultural en que transcurrió la vida del Héroe Nacional, las facetas de su pensamiento; José Martí entre la belleza del mundo y la libertad, su universo artístico; Martí como herramienta para enfrentar la colonización cultural. Y anunció la Dra. Morales que organizan cursos opcionales relacionados con el objetivo principal.

Para insertarse en los temas están invitados el intelectual Yamil Díaz Gómez, notable estudioso de su obra y especialistas del Centro de Estudios Martianos.