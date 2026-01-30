¡Manos fuera de Cuba!: mensaje de Casa de Las Américas al pueblo de los Estados Unidos

No nos sorprende esta postura de un gobierno que recurre de modo habitual a la extorsión, las bombas, el secuestro, e incluso el asesinato a sangre fría de sus propios ciudadanos. Sin embargo, resulta particularmente perverso el intento de asfixiar a un pueblo entero para imponerle la voluntad imperial.

Los cubanos aprendimos a diferenciar, desde 1959, que por un lado están las políticas hostiles de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, y por otro los sentimientos auténticos del pueblo de ese país.

Desde su propio nacimiento -de hecho, desde el 4 de julio de 1959- la Casa de las Américas incorporó a su labor de promoción a representantes de la cultura estadounidense. Fue precisamente una promotora norteamericana quien gestó desde nuestra institución el Encuentro de la Canción Protesta de 1967. Creadores populares, líderes de comunidades indígenas, afroamericanas y latinas, notables escritores y artistas han encontrado aquí un espacio para el diálogo fraterno. Estudiantes de universidades de los Estados Unidos son recibidos con afecto por familias cubanas y conocen en nuestras aulas la cultura latinoamericana y caribeña.

Ya en los tempranos días del Fair Play for Cuba Committee y de su consigna "Hands off Cuba!" contamos con el respaldo de buena parte del pueblo estadounidense.

Hoy apelamos una vez más al apoyo de ese pueblo para detener el proyecto de genocidio en curso.

¡Manos fuera de Cuba!

(Tomado del perfil de Facebook de Casa de Las Américas)