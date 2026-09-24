Los más jóvenes también homenajearon a Pucho López

Y fue bonito que los más jóvenes, los que se insertan en el ámbito musical y crecen, hayan ofrecido los primeros acordes en la cuarta edición de "Puchísimo Jazz".

Los profesores Justo Ferrer Leonard y Yonlys Benítez Rodríguez comentaron a la radio que la Cátedra de Música popular del Centro Provincial para la Enseñanza Artística "Olga Alonso" tiene la responsabilidad de presentar a los alumnos los géneros aquí nacidos y sus más grandes intérpretes, para honrar, continuar su obra.

El pianista en formación Carlos Alberto Díaz Abreu agradeció que se tuvieran en cuenta los estudiantes para mostrar respeto en el marco de un evento —esta vez más breve— pero cargado de toda admiración al director de agrupaciones, arreglista y compositor, pianista de talla extra y productor discográfico Pucho López, a quien aún se le debe reconocimiento mayor en el ámbito cultural cubano.