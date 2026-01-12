Longina: un remanso de virtud y cubanía

«Es una edición muy especial la de éste Festival que ha forjado toda una historia de afectos, colaboración», precisó a la radio la musicóloga Gemay Castillo, muy ligada a la AHS y a los procesos del "Longina".

Dijo su fundador Eliot Porta que nunca pensó que el Festival se extendiera tantos años, «y se ha convertido en un evento necesario en estos tiempos donde la canción, el trovador, la poesía son imprescindibles para la vida, porque la poesía salva; hace que el pueblo sienta, sueñe. Ver la unión de tantas personalidades reitera el fundamento del Festival: que juventud y experiencia se unan para mantener el espíritu de la canción, que nunca se debe perder», consideró.

«Es una maravilla que exista este Festival y reúna voces y poesía», comentó el trovador Leonardo García, mientras invitó a que desde la canción se continúe luchando por el amor, por la vida.

El Consejo editorial de la revista digital de Literatura "Violas" presentó un número especial como regalo a la trigésima edición del evento, con el nombre "Violas por la trova".

Su director, Edelmis Anoceto, aseguró que resulta un verdadero homenaje: aparecen las confesiones de Yordan Romero, declarado como un eterno enamorado de la Trovuntivitis; la entrevista de Alexis Castañeda que destaca el sabor a poesía en la obra de Diego Gutiérrez; textos del periodista Miguel Ángel Castiñeira sobre Ariel Barreiros, quien defiende la tradición mejor que muchos, opina.

En "Violas por la trova" aparecen partituras y textos de canciones de Leonardo García, Roly Berrío, Barreiros, y con sus poéticas reflexiones, Yordan dedica espacio a Yeni Turiño, «quien ya definió su propio vuelo», dice, «quien nos devuelve, desde la persistencia, la pertinencia del arte que nos salva».

Abel Acosta Damas conoce muy bien el quehacer cultural villaclareño durante años: antes como Presidente del Instituto Cubano de la Música, luego como Vice ministro de Cultura; después como percusionista acompañando a Bárbara Yanes y José María Vitier. Esta vez llegó al "Longina" con su guitarra junto a Amaury Pérez Vidal: «Siempre acompañaré a Amaury, mi amigo, mi hermano y siempre le seré fiel. Para esta gira que inició precisamente en El Mejunje voy a prepararme bien y respaldarlo como él merece. Y qué bueno comenzarla en el Festival, que es un remanso de virtud y de cubanía; una idea que perdura y ha logrado su identidad. No tiene distinción de edades, de tendencias, y eso le aporta un ecumenismo que lo hace universal».

Ya el Festival de trovadores "Longina" llegó a su final y quedan las experiencias de días memorables, mientras el Comité organizador anuncia para enero del 2027 su dedicatoria a la obra de Eduardo Sosa.