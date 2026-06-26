Lista edición trimestral de " Violas"

En breve estará a disposición de los lectores en redes la Revista villaclareña de literatura "Violas", correspondiente al segundo trimestre del 2026.

Adelantó a la radio su director, Edelmis Anoceto Vega, que es un número típico donde confluyen géneros, autores y nacionalidades; textos de ficción y de pensamiento.

El número 21 propone un ensayo muy interesante de Pablo René Estévez, quien establece un diálogo consigo mismo sobre cuestiones de actualidad; un cuento de Alberto Marrero, contenido en su libro merecedor del Premio "Alejo Carpentier" en ese género; poesía del autor uruguayo Jorge Palma; un cuento del periodista y escritor Mauricio Escuela, finalista en último concurso " El hilo y la cuerda", y entre otros, el anuncio de un libro de Ricardo Riverón Rojas que saldrá publicado próximamente por la editorial "Sed de belleza", pues precisamente uno de los objetivos de "Violas" es dar a conocer la Literatura que vendrá y que a veces, por los motivos conocidos, corre el riesgo de atrasarse en salir a los lectores.

Precisó Anoceto Vega que en estos momentos es abundante el colchón editorial para terminar el año con textos de calidad, que es lo principal.

Disponen de textos de todos los géneros: crónicas, reseñas, narrativa, poesía, cuentos, fragmentos de novelas, aseguró: «y así entregamos "Violas" cada tres meses a los lectores, tanto cubanos como extranjeros que siguen en redes nuestra publicación», dijo.