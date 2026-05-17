"Lente rimado", evocación al campo cubano

«Era una deuda con nuestras raíces», explicó a la radio Julio Valdés Meliz, su autor.

«Soy de origen campesino y el entorno campestre me ha atraído siempre; los viejos me inculcaron ese amor por la tierra. Mi abuelo fue carretero; mi papá, trabajador agrícola; y disfruté largos años en el batey de un central los amaneceres, la riqueza de la vegetación, los atardeceres...eso forma parte del ADN. Entonces ¿cómo no pensar en los contrastes del blanco y negro para destacar elementos, utensilios en la vida diaria de un guajiro?», precisó.

Dieciocho fotos integran la exposición,y a las imágenes captadas las acompañan décimas escritas sobre yagua por un buen amigo: el Premio Nacional de Periodismo e Historia José Antonio Fulgueiras, también reconocido escritor y quien se autodefine como "guajiro de alma".

El Fulgue, siempre con su humor a cuestas, escribió las décimas en soporte inusual: yagua, reforzando el valor de identidad de la expo "Lente rimado".

Es esta la primera exposición conjunta, y ojalá el proyecto tenga continuidad: El Fulgue con sus décimas, y Valdés Meliz, con la mirada inquieta a través de su cámara.

Al inaugurarla, Ramón Silverio, líder de Centro Cultural El Mejunje dijo a los presentes: «Soy orgullosamente campesino, así es que esta exposición nos regala queridas imágenes cotidianas, y escuchar este 17 de mayo décimas en voces de los niños del taller de repentismo, traen al Mejunje y al cierre de la Jornada a favor de las diferencias el toque de frescor del campo cubano».