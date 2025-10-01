CMHW
Fotos tomadas del perfil en Facebook de César Irigoyen Milián
Laureado proyecto audiovidual santaclareño YoyTú (+Audio)

Leonor Esther Martínez

Miércoles, 01 Octubre 2025 15:36

A solo un año de su visualización en la televisión cubana, a la que donan sus creaciones, el proyecto destaca por la sinceridad y la creatividad al abordar los temas que eligen para cada entrega que protagonizan.


El proyecto de creación audiovisual santaclareño YoyTú, integrado por adolescentes, irrumpió con fuerza y éxitos en espacios de visualización y competencia, comentó su mentor, César Irigoyen Milián.

Este septiembre mereció una mención especial por el Jurado de Contenidos Interactivos en el XIV Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado, Corporación cultural chilena, y se alzó con el primer premio  en los nuevos formatos para tv con sus videos pódcasts de temas polémicos en el reciente Festival nacional de la Televisión cubana.


 