Laureado proyecto audiovidual santaclareño YoyTú (+Audio)



El proyecto de creación audiovisual santaclareño YoyTú, integrado por adolescentes, irrumpió con fuerza y éxitos en espacios de visualización y competencia, comentó su mentor, César Irigoyen Milián.

Este septiembre mereció una mención especial por el Jurado de Contenidos Interactivos en el XIV Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado, Corporación cultural chilena, y se alzó con el primer premio en los nuevos formatos para tv con sus videos pódcasts de temas polémicos en el reciente Festival nacional de la Televisión cubana.





