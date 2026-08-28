La obra de Alberto Rodríguez Copa en la mirada de la Feria del Libro en Villa Clara (+Audio)

Con el Panel “Alberto Rodríguez Copa, poesía más allá del silencio” comenzaron las jornadas del programa principal de la 34 Feria Internacional del Libro en Villa Clara.

El encuentro, realizado en la Sala "Alejandro García Caturla" de la Biblioteca Provincial Martí, en el Parque Vidal de Santa Clara, hizo una mirada a la vasta obra de Rodríguez Copa, Presidente de Honor de esta fiesta cultural en nuestra provincia, considerado hoy como uno de los autores más prolíferos y laureados en el mundo de las letras en nuestro país.

«Que me hayan escogido para presidir el certamen en este territorio es un compromiso de hacer más cada día, paralelamente a la literatura para jóvenes y niños trabajo otros géneros como ensayo, la décima, la crónica, la crítica, la poesía para adultos, y esa experiencia es el punto de partida para experimentar; al mismo tiempo en un ambiente de comunicación con los lectores que al mismo tiempo son mis alumnos, en la única novela para jóvenes que he escrito “Los tres fenicios”, sus personajes principales son reales, fueron tomados de la realidad es un diálogo interactivo y una experiencia cotidiana», enfatizó.

Alberto Rodríguez Copa, procedente de Santiago de Cuba, echó raíces en el municipio villaclareño de Encrucijada, es profesor, escritor, poeta, crítico, ensayista, investigador de la obra martiana, y ha resultado ganador de varios premios en certámenes y concursos de literatura a nivel nacional.

En declaraciones a la prensa significó que «hacer una feria en las condiciones actuales es una hazaña, esta es una feria de la voluntad y la necesidad, pues la cultura es la única herramienta de salvación contra el volumen de información de los medios, las redes sociales, y es que frente a la distorsión, la banalidad, el pensamiento acrítico o falta de pensamiento crítico, la única arma es la cultura y en ese sentido, la feria es emblemática».

Los prominentes escritores Amador Hernández y Francisco Reynaldo Cañizares, del municipio de Encrucijada y amigos de Rodríguez Copa, significaron las cualidades que distinguen la obra del autor y sus virtudes como ser humano.

«Hay que hablar de Copa hombre, el ser humano que lleva por dentro. Admiro su capacidad de ayudar a las personas, n nunca dice no cuando alguien le pide un consejo, en especial los jóvenes escritores. Es reservado, sencillo. Tiene una voluntad de acero. Las puertas de su casa nunca están cerradas, ahí siempre hay un apoyo y hasta un café. No se puede separar a Rodríguez Copa de su esposa Sandra».

«Es un autor versátil, la literatura es una carrera de resistencia, un narrador que cuenta historias incluso desde la poesía y que saca a relucir su visión humana cuando escribe. Su narrativa es un espacio donde la poesía habita. Ha llevado con mucha gracia los modernos recursos tecnológicos los cuales lleva a la poesía. Copa no escribe para premios, sus libros encuentran los premios. Definitivamente, es uno de los autores de obras para niños más reconocidos en Cuba», enfatizaron sus colegas.

La obra de Copa se mueve en disímiles géneros, y se destaca como una de las voces más autorizadas en la temática infanto juvenil, donde no hay tema tabú para él, sus libros son seguidos por personas de todas las edades, desde los niños hasta la 3ra edad. Tiene más de 12 títulos publicados, en su mayoría galardonados en disímiles concursos. Desde un municipio ha conquistado a sus lectores.

Sobre su manera diferente de escribir para las nuevas generaciones dijo: «porque se parte de la picardía, de la verdad, de una mirada divertida, pero a la vez seria de sus realidades, sus expectativas y su forma de ver esa realidad, tengo una experiencia de casi 40 años de diálogo con esas edades, y se está mejor preparado para conversar con ellos desde la literatura, para darles, más allá de los divertimentos, un producto más serio y artístico».

En el espacio se presentó el libro “Historia universal según el abominable hombre de las nieves”, con el cual Rodríguez Copa conquistó recientemente el Premio UNEAC por segunda ocasión en poesía para niños. «Es un libro bello que rompe todos los cánones», dijo Amador Hernández quien consideró que hoy el distinguido escritor es un autor en la plenitud de su trayectoria.

Cuando le solicitamos un mensaje para sus lectores, Alberto Rodríguez Copa declaró:

«A los lectores que no renuncien a leer, a buscar la poesía, la literatura, y encontrar las verdades que desde el punto de vista creativo se les pone al alcance, porque es la salvación personal y social».

La 34 Feria Internacional del Libro en Villa Clara, con la premisa martiana Leer es crecer, está dedicada al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

En nuestro territorio será clausurada el domingo 30 de agosto, y a pesar de muchas limitaciones económicas y falta de recursos, contempla varios espacios donde acude el público lector, como el programa principal, el literario, el programa “Cuba digital”, Tesoro de papel, para niñas y niños, y el de la Sala «René Batista», dedicada al rescate de las tradiciones, así como el de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el Foro Agesta de la sede de la UNEAC en la provincia.

Asimismo, se presentan novedades editoriales, además de otras opciones en instituciones aledañas al Parque Vidal con extensión a las comunidades.