"La Edad de Oro": arte, valores e identidad en Quemado de Güines (+Audio)

El arte y la cultura trascienden las barreras geográficas, una verdad que el proyecto artístico "La Edad de Oro", iniciativa de la Casa de Cultura "Luis Jorge León", en el municipio villaclareño de Quemado de Güines, demuestra día a día.

Esta agrupación se dedica a cultivar el arte y los valores entre los más pequeños del municipio.

Dunia Herrera Lastre, instructora de arte y líder de la compañía, explicó que el proyecto va más allá del teatro tradicional: «Es teatro, pero engloba todas las manifestaciones. El vínculo se da con las artes plásticas, la música, la danza y, sobre todo, la formación de valores. Llamamos "La Edad de Oro" no solo por la obra de Martí, sino también porque refleja la etapa de estos niños maravillosos que crecen junto a nosotros y se van convirtiendo en jóvenes. Son niños de distintas escuelas, no de una sola, aunque la base principal recae en la escuela primaria "Antonio Briones Montoto", pero me acompañan niños de todas las escuelas del municipio».

Dunia Herrera aseguró que el trabajo con los niños es una experiencia única y enriquecedora.

"La Edad de Oro" se concibe como una propuesta genuinamente cubana que busca sembrar en los niños y jóvenes el sentido de identidad y el aprecio por las diversas tradiciones, todo ello a través de la magia del teatro y otras manifestaciones artísticas. Respecto al impacto y los logros de la agrupación, Herrera Lastre comentó con orgullo:

«A pesar de estar geográficamente alejados de la capital provincial, nuestro trabajo alcanza un nivel comparable al de cualquier grupo provincial o nacional. Considero que este es un gran logro. Además, busco que lo aprendido les sirva para el futuro. No es necesario que se conviertan en instructores de arte o artistas profesionales; pueden ser locutores, o dedicarse a cualquier otra profesión relacionada con el arte. Lo fundamental es que lo que aprenden en el grupo, especialmente el amor, el compañerismo y la experiencia de vida en comunidad, les sea útil a lo largo de sus vidas».

El grupo realizó una presentación en la inauguración del espacio recreativo "El Patio", en Quemado de Güines.

La agrupación artística no solo cuenta con un espacio en el cine municipal, sino que también extiende su alcance a todos los Consejos Populares.

Su labor se enriquece al apoyar iniciativas comunitarias emblemáticas del municipio, como el reconocido proyecto "Con autismo sembrando amor".

De esta manera, los pequeños artistas, junto a sus instructores, llevan cultura y afecto a cada rincón de Quemado de Güines.