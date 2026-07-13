Juan Águila Mendoza y el empeño por nuestra música

Juanito es el Concertino de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara: es el primer violín y en él se apoya el director que esté a cargo; es quien comprueba la afinación de todas las secciones para comenzar el concierto.

Recién han terminado los ensayos de un bonito programa que ofrecerán por el próximo cumpleaños de la ciudad de Santa Clara, bajo la batuta del director invitado Javier Milet.

Además del repertorio para la ocasión, el Maestro Águila Mendoza tiene compromisos con otros formatos musicales: dirige la Orquesta juvenil de Cámara Rubén Urribarres y son dos los talleres que desarrolla con jóvenes de la Enseñanza Artística "Olga Alonso".

Uno está dirigido a los noveles instrumentistas de la Camerata estudiantil "Néstor Palma", siempre en la búsqueda de obras asequibles al nivel alcanzado por los muchachos. Y creó este año el Conjunto de Violines, integrado por alumnos de segundo y tercer año del Nivel elemental, el que aportará nuevas sonoridades al panorama musical santaclareño.

Enhorabuena, Maestro, por tanta dedicación; daremos seguimiento al nuevo empeño por nuestra música.