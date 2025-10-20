Jornada artística en Quemado de Güines por el Día de la Cultura Cubana

El parque municipal José Martí, en Quemado de Güines, acogió este lunes un exquisito programa artístico con motivo de la culminación de la Jornada de la Cultura Cubana. El evento sirvió, además, para rendir homenaje a la efeméride del 20 de octubre.

La celebración inició con música folclórica cubana, a cargo de instructores de la Brigada José Martí. Posteriormente, el público pudo disfrutar de las interpretaciones de varios solistas del movimiento de artistas aficionados del territorio, así como de la participación especial de los talentosos jóvenes de la agrupación teatral "La Edad de Oro".

Dunia Herrera fue reconocida con el Premio Provincial de Cultura Comunitaria en la categoría de Personalidad

En el marco del evento, nuestra emisora conversó con Dunia Herrera Lastre, directora de dicha compañía de teatro, a quien recientemente le fue otorgado el Premio Provincial de Cultura Comunitaria en la categoría de Personalidad. A pocas horas de recibir la prestigiosa distinción en la gala que tendrá lugar en la capital provincial, la instructora de arte compartió su sentir con CMHW:

«Recibir un premio como este, que refleja el trabajo y la labor de toda una vida, me llena de un inmenso orgullo. Me siento muy emocionada al ver que mi esfuerzo es reconocido a nivel provincial. Es el resultado de un trabajo que he llevado a cada comunidad con dedicación. Llevo muchos años trabajando en la casa de la cultura como instructora, y han sido varias generaciones las que han pasado por mi taller».

La jornada en Quemado de Güines también ofreció una exposición de pirograbado en madera y culminó con los ritmos del Changüí infantil del grupo “Tsunami Verde” perteneciente al barrio parrandero “El Perejil”.