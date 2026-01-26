Jazz Plaza en Santa Clara: primeros acordes de una melodía infinita (+Audio)

Desde aquí, con el emblemático Teatro Caridad como telón de fondo, se entrelazó la dulce voz de la cantante villaclareña Yudelkis Pérez y la Orquesta Sinfónica Provincial, bajo la dirección del maestro Rafael Guedes.

«Para los artistas es el público quien nos hace el día. Istedes hoy a mí me hacen la noche», dijo Yudelkis a los asistentes, entre los que se encontraban Diamela López Valdés, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la urbe capital provincial; Mabel Machado Luna, coordinadora de programas y objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular; y Serguey Pérez Pérez, director de Cultura; así como eminentes personalidades del arte.

La 41 edición del Jazz Plaza en Santa Clara es más que una serie de conciertos, es la consolidación de la ciudad como epicentro cultural del centro de la isla, que se ratifica anfitrión de lujo para uno de los festivales más importantes de Cuba.

