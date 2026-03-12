Iwa Pelé: una sonoridad distintiva

Jóvenes músicos villaclareños se han unido bajo el nombre "Iwa' Pelé".

Su creador y director es Víctor Manuel Marín, también voz y guitarra; Alfredo Oquendo Arias tiene a su cargo la dirección musical, el bajo y los arreglos; Yonly Benítez el saxofón; Jorge Alejandro Sierra, la percusión, e incorporaron a Oscar Reyes en la percusión de los cueros.

Fue en octubre del 2025 para un concierto en "La Luna naranja" Cuando tomaron en serio la idea de reunirse, lo que estuvieron haciendo esporádicamente durante 3 años.

Con la experiencia de Víctor, quien trabajó con Ernestina Trimiño; Jesús Bello; y Oquendo, con Son Aché; Trovarroco y Maikel's Quartet; la música cubana se recibe diferente, con sonoridades más cercanas a la juventud, comentaron a la radio.

En formato menor se presentaron esta semana en el Museo de Artes Decorativas, de Santa Clara.

No quieren que los nombren banda, ni grupo...sólo así: Iwa Pelé, porque su buen carácter e interpretaciones arrancan aplausos y simpatía donde han sido invitados: en "La luna Naranja", la Galería "Pórtico", el patio de la AHS, pues la Asociación Hermanos Saíz los acoge y apoya.

Recientemente Víctor mereció la Beca de interpretación "Elena Burke" con el proyecto de disco "Canto negro", que debe su nombre a un poema de Nicolás Guillén musicalizado por Víctor y con arreglos de Oquendo. Contendrá entre 8 y 10 canciones y está en proceso de negociación para grabarlo con Bis Music.

«Yo feliz de poder tocar la música de Víctor», comentó Oquendo. «Es una felicidad porque no sé está perdiendo una buena obra; está tomando fuerza algo que en un futuro puede ser importante y grande», dijo.