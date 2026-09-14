Itinerario incompleto de Marvelys Marrero (+Audio)

Explicó la autora a la radio que permite conocer el trabajo realizado junto a Ernesto Peña, cuando dirigió en Cienfuegos la Editorial Mecenas, y la invitó a trabajar para una nueva colección con diseños diferentes de cubiertas de libros.

Reina la fotografía en la sala: hace un recorrido desde el año 2021 hasta la actualidad; básicamente son fotos que toman como referente la Iglesia del Carmen y enfocándose en los atardeceres, la vista del campanario y los colores que pueden darle a la ciudad.

Siempre presentes también hallamos sus Patacuchas: «Ellas tocan temas sensibles como la emigración, la manipulación, los destinos de estos seres que se aferran siempre a sus sueños», argumenta.

«Multidisciplinaria, con una trayectoria envidiable y una sensibilidad a prueba de balas», definió el crítico de arte Roberto Ávalos en las palabras de presentación la expo, para la que afirmó además el escritor Arístides Vega Chapú «no hay manera de clasificarla salvo reverenciar a la artista, a quien por mucho empeño y descomunal trabajo podemos aquilatar en su exacto linaje».

“Itinerario incompleto de Marvelys Marrero”, en la Arche Galería de la UNEAC, permanecerá abierta al público hasta el mes de octubre.