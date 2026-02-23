Intelectuales mexicanos envían carta abierta en apoyo a Cuba

La misiva, según informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, recordó la tradición de figuras estadounidenses que se opusieron a guerras de conquista y agresiones militares, como Abraham Lincoln, Frederick Douglass, Henry Thoreau y Ralph Waldo Emerson, así como los combatientes antifascistas de la Brigada Lincoln en defensa de la República Española y a quienes denunciaron la guerra de Vietnam en su momento.

Los firmantes se hicieron eco del llamado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) a la comunidad intelectual y creativa global para denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero vigente desde 1960, y el reciente cerco energético aplicado contra la isla, calificado como intento de genocidio.

La carta exhortó a la comunidad académica y cultural estadounidense a desplegar acciones de solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe, y en particular con Cuba, a la que reconocieron como bastión de la dignidad regional.

Entre los firmantes figuran Miguel Álvarez, Alicia Castellanos, Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio, Luis Hernández Navarro, Gilberto López y Rivas, Josefina Morales y otros destacados intelectuales mexicanos, quienes reafirmaron su compromiso con la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos.