Instructores de arte, fuente inagotable de amor y esperanzas (+Audio)

Milexis Miranda Barbón es de la provincia de Artemisa, hoy esta joven instructora de arte se desempeña como asesora de la Misión Cultura Corazón Adentro en Venezuela, país al que llegó el 14 abril del 2022. Desde niña siempre supo que su camino llevaría por la misma senda, enseñar el fascinante mundo del teatro.

En sus primeras palabras no duda en responder, porque “desde niña tuve inclinación por las artes, pero también me gustó el magisterio, quería ser maestra, enseñar, el instructor de arte es un artista que enseña, entonces llegó a la Escuela Secundaria Básica, donde yo estudiaba, un profesor en su etapa de práctica, con él recibí talleres y ahí me entró por las venas el bichito de la pasión por esta especialidad”.

En su querida natal Santiago de Cuba, Raúl Vernier Lezcay, se sumó a la primera graduación de las escuelas de instructores de arte, entonces ni siquiera tenía muy claro su destino, pero ahí encontró la razón de su vida.

“Para serle sincero, en un primer momento no tenía intenciones de ser instructor de arte, fue un programa de la Revolución ideado por nuestro Comandante en Jefe y no sabíamos todas las esencias del proyecto, casi por conocer lo novedoso pasé la prueba de captación y empecé la carrera, entonces sí que fue amor a primera vista, cuando comencé a recibir las materias me enamoré totalmente, ahí nació la vocación del hermoso proceso de la formación de instructores de arte”, nos confiesa Raúl.

El mismo recorrido lo hizo Lilian Leyva Tellez, ella es de Camagüey, pero reside en Artemisa desde al año 2013. Casi por azar, o por la aventura de la adolescencia, entró al mundo de las escuelas de instructores de arte. Comenzó a estudiar y fue como una magia de la que jamás ha podido desprenderse.

Lily, como todos la conocen es enfática: “Cuando comienzo mis estudios de instructores de arte me apasioné por la profesión, mi primer año de servicio social fue en una Casa de Cultura, después pasamos a las escuelas a trabajar con niñas y niños, fue una experiencia linda que te va enamorando, me encantó esa empatía que logras con los pequeños, ves los obstáculos y problemáticas en las comunidades, y poco a poco, entre todos, encuentras una solución de empatía, amor, cariño y logras transformar esos corazoncitos en personas diferentes”.

El Día del Instructor de Arte este 18 de febrero evoca el aniversario 80 del natalicio de la instructora de teatro Olga Alonso, fallecida en plena flor de la juventud, también al Vigésimo aniversario de la creación de la Brigada de Instructores de Arte “José Martí” y a los 45 años del grupo de teatro Olga Alonso.

Para estos tres jóvenes esta profesión ha sido pasión y entrega.

De acuerdo con Milexis “ser instructor de arte es una noble labor, una convicción de que llevamos la cultura a cualquier rincón, no sólo de Cuba, sino del mundo entero, uno deja de ser instructor de arte cuando muere, lo llevas en la sangre, enseñar esos sentimientos a los niños es lo más hermoso del mundo”.

Para Raúl, estos veinte años de graduado “ha sido un crecimiento intelectual, personal, hoy me siento mejor persona, trabajar con diferentes niveles etarios te permite evaluar, ampliar tu mirada de la vida y de la cultura, hasta me siento más preparado para ser padre, sólo el hecho de trabajar con diferentes enseñanzas ha consolidado mi formación, hemos trabajado en Cuba, y ahora en Venezuela, lo cual te da la oportunidad de crecer, profesionalmente y en la vida”

Y añade que es “una fuente inagotable de sabiduría, enseñanzas, de juventud, hasta con el niño más pequeño uno va aprendiendo y eso lo transmites de generación en generación”.

Lili concuerda con el criterio, pues con esta carrera “empiezas muy joven, vences obstáculos, que te conllevan a un aprendizaje, es como la medicina que todos los días aprendes algo, y eres feliz con esos niños que te motivan, siempre te enseñan algo diferente, entonces llegas a la casa y te propones incluir cosas diferentes en los próximos talleres, para dar otra visión de vida, te conviertes en padre y madre de esos pequeños, hasta te confían secretos y les das consejos para guiarlos por un buen camino. Es enaltecedor”.

Estar hoy en Venezuela es también otra oportunidad de formación para estos jóvenes instructores de arte.

Según Milexis “Venezuela es un reto porque se trata de enseñar a niños con otra cultura, otras costumbres, otra ideología, e idiosincrasia, nos toca brindarles herramientas para que tengan una cultura general integral, para que esos niños, esas personas mayores, esa comunidad, aprendan más sobre su cultura, que ellos entiendan por qué rescatan esos valores hermosos de la cultura venezolana”.

Raúl explica que “esta es mi segunda misión en Venezuela, y es una fuente inagotable de conocimientos y de intercambios, ellos conocen más de la cultura cubana y nosotros aprendemos de su cultura, es un proceso muy hermoso”.

Lilian concluye el diálogo, y muy emocionada significa que “Venezuela ha sido un crecimiento infinito, me he crecido profesionalmente, como persona, como amiga, como madre incluso, me ha nutrido pasar por tres estados venezolanos con aprendizajes diferentes; esos niños me han traído muchas enseñanzas, también sus padres a quienes agradezco, pues han sido mi familia, actualmente hasta pasas trabajo para despegarte de ellos, porque creas una relación bella, forjada cada día con la magia de la cultura y las tradiciones”.

-¿Y qué serías si no fueras instructora de arte?

La respuesta de esta joven no se hace esperar “antes lo pensé, pero ahora no lo dudo, sería instructora de arte, nos enaltece honrar a Olga Alonso en el aniversario 80 de su natalicio y nos enorgullece seguir conmemorando cada 18 de febrero el día del instructor de arte, una fuente inagotable de amor y esperanzas”.