Instituto Cubano de la Música informa sobre estado de salud de Pedrito Calvo

En la tarde del viernes 25 de septiembre, mientras viajaba desde Cuba con destino a Colombia, el reconocido y querido artista Pedro Aniceto Calvo Rojas (Pedrito Calvo), sufrió un accidente cerebrovascular, durante una escala de tránsito en Panamá.

Durante este tiempo estuvo siendo atendido en una clínica de ciudad Panamá. En estos momentos se encuentra de alta médica y en proceso de recuperación.

El Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música han mantenido, desde el primer momento, el seguimiento sistemático a su estado de salud, en comunicación con sus familiares y en coordinación con los compañeros de la Embajada de Cuba en Panamá, quienes se han ocupado de facilitar las gestiones pertinentes y brindar todo el apoyo y las atenciones al artista.

Se mantendrá informado a nuestro pueblo sobre la evolución del estado de salud de Pedrito Calvo, a través de los canales oficiales de la institución.

La Habana, 27 de septiembre de 2025.