Inició jornada por el Día de la Cultura cubana en Villa Clara (+Audio)

Con el Himno nacional y una selección de obras de su repertorio, la Banda provincial de conciertos inició este 10 de octubre desde la Glorieta del Parque Vidal la Jornada por el Día de la Cultura cubana, bajo la batuta del director adjunto, Juan Ángel Hernández, y su director titular, Félix Toriza.

Dijo éste último a la radio que la Banda tiene un caudal de años de experiencia, de resultados en el orden artístico profesional, de convivir tantas personalidades de la música de Villa Clara y de Cuba que han pasado por esta emblemática agrupación, una de las más añejas de nuestro país.

En la banda coinciden instrumentistas de gran experiencia y jóvenes que inician su carrera en la agrupación, cuya mitad, es de mujeres.

«Sentimos el inmenso placer de la labor que realizamos cada día para el disfrute de la ciudad de Santa Clara. Les doy las gracias por tener el detalle de compartir con nosotros a las autoridades que nos acompañaron en el concierto, y que cada día todo sea por la Cultura cubana».

En la plataforma situada frente a la Biblioteca Provincial Martí, La Colmenita, de Tin Cremata, regaló el espectáculo "Ricitos de Oro, los 3 Ositos y la década prodigiosa", que para celebrar sus 35 años viene recorriendo el país desde oriente.

Embajadora de buena voluntad de la UNICEF, La Colmenita se desplaza con alegría por la isla y el mundo. María Carla Cremata Rodríguez, hija de Tim y Janet, la directora de sonido, habló sobre la experiencia de llegar a lugares recónditos.

«Ahora mismo estamos actuando aquí en la plaza central de la ciudad, pero muchas veces nos vamos a los campos donde hemos llegado a lugares donde somos más nosotros, que niños en el pueblito. Realmente eso es lo que nos ha hecho más felices a nosotros; las vivencias hermosas que nos ha dado La Colmenita. Para mí es una felicidad tremenda formar parte de ella y saber que estamos haciendo esta labor artística y humana», comentó.

Para otras dos actuaciones llegó La Colmenita a Placetas y a Santo Domingo.

