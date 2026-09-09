Inició curso escolar de la Enseñanza Artística en Villa Clara (+Audio)

En el aniversario 46 del sistema de esta enseñanza, con páginas ejemplares de servicio a la Cultura y a la Patria, el centro recibe a 520 estudiantes: 67 de Sancti Spíritus, 45 de Cienfuegos,13 de Ciego de Ávila y 395 de Villa Clara.

Ante una representación de los organismos políticos y de masas de la provincia, trabajadores de la institución y familiares de los alumnos, una prometedora gala mostró los aciertos al fundir lo clásico y lo popular a través del Ballet, la Danza Contemporánea, las Artes Plásticas y Escénicas, los proyectos musicales de verano Cuba, qué linda es Cuba.

Cada especialidad tiene su voz, y todas juntas forman un coro de la Patria que se expresa, trascendió en el acto de inicio del curso escolar, en el que dieron la bienvenida la estudiante Brenda Chaveli Martínez y el Dr. Luis Enrique Díaz Peralta, director del centro.