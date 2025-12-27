Inauguran en Biblioteca Provincial Martí exposición bibliográfica "Un Río de Bravura" (+Fotos)

Con la sentencia martiana “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”, porque los grandes héroes no necesitan pedestales ni alabanzas, solo el amor de sus pueblos, quedó inaugurada en la Biblioteca Provincial Martí, de la ciudad de Santa Clara, la exposición "Un Río de Bravura", con una selección de los principales textos que abordan las páginas memorables de los días de diciembre de 1958, con la invasión protagonizada por los Comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara, y que trajo consigo el triunfo de la Revolución.

Mariana Enriqueta Pérez Pérez, especialista de la Sala de Lectura e Información de la Biblioteca Provincial Martí, investigadora, poeta, precisó que es «una muestra bibliográfica dedicada a la invasión y campaña de Las Villas por las Columnas número 2 Antonio Maceo y número 8 Ciro Redondo, comandadas por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. La muestra la llamamos “Un río de bravura porque es una frase expresada acerca de este hecho histórico por el Indio Naborí, a quien también recordamos porque el 30 de diciembre se conmemoran los 20 años de su fallecimiento».

Según la especialista, cada mes, la Biblioteca Provincial Martí tiene una actividad caracterizada para llegar a los lectores y a todo el público que recorre el Parque Vidal, donde se mezclan las páginas de los libros y la historia.

«Esta actividad, donde se hacen exposiciones y charlas, la llamamos "La historia al alcance de un libro", que a veces la hacemos en el portal y esta vez dentro de la Biblioteca con usuarios de la sala que estaban recibiendo nuestros servicios en momentos», dijo.

En la muestra se exponen títulos muy conocidos y referentes que atesora la Biblioteca Martí, como “Pasajes de la Guerra Revolucionaria”, de Ernesto Guevara, “Camilo, el hombre de mil anécdotas”, “Che en tres tiempos”, “Camilo, imagen de pueblo”, “La lucha en Las Villas”, “La Guerra de Liberación Nacional en Cuba”, “Más allá de los códigos”, “De las montañas al llano”, “Seguidores de un sueño”, y “La victoria de la esperanza”, entre otros.

Mariana significó que «pueden encontrar libros acerca de la vida de Camilo, del Che, anécdotas de Camilo, el libro “Pasajes de la Guerra Revolucionaria”, el libro “Descamisados”, muy interesante, es una selección de nuestros fondos relacionados con esa etapa histórica, acerca de esos últimos días de diciembre de 1958 que fueron tan intensos, esa invasión de las dos columnas hasta llegar al cerco de Santa Clara y la gran batalla en esta ciudad hasta la victoria final, es un hito histórico, que no podemos pasar por alto, y si en esta sala tenemos textos sobre el tema lo lógico es que en la jornada de actividades por el triunfo de la Revolución, estuviéramos nosotros insertados», consideró.

Para Mariana, revisitar la historia, beber en la savia de nuestras páginas de gloria, entrar a las páginas de un libro que nos ayuda a entender más de dónde venimos, es vital para entender el presente, y transitar al futuro.

«Resaltamos la importancia del libro impreso para la investigación histórica, el estudio, sin rechazar la bibliografía digital en las redes sociales, hay que acudir a los libros, donde hay investigación sólida, edición cuidada de cada título, es una recomendación a padres, estudiantes, a personas interesadas en la historia, que acudan a las fuentes bibliográficas escritas, es una recomendación como bibliotecaria de muchos años».