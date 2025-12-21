Inaugurado en Santa Clara Salón Internacional de Humor Gráfico (+Audio)

El Salón internacional de humor gráfico tiene un prestigio sustentado por la superioridad de las obras presentadas cada año y los jurados que las han evaluado, aseguró Adán Iglesias, director de la publicación DDT, quien fungió este año como Presidente del jurado, y añadió que la edición 24 exhibe hoy uno de los salones mejor montados del país.

Autoridades del Partido y Cultura provincial estuvieron presentes en la inauguración del Salón

«Este salón de Santa Clara tiene como característica especial que incluye la modalidad de humor erótico; representa la picaresca del humor criollo de Melaíto», precisó Ismael Lema, Director del periódico Palante e integrante del jurado.

«Es el momento del año en el que se reúnen los humoristas cubanos y es muy bueno que suceda. Por eso reconocemos a la UNEAC y las autoridades que aportan para mantener el evento. Además, se necesita del humor para seguir enfrentando la cotidianidad del cubano; el humor nos fortalece».

De 120 artistas son las 300 obras valoradas en el certamen, procedentes de Irán, Rusia, Turquía, Serbia, Egipto, México, Colombia, India, Ucrania y Cuba, entre otros países.

Adalberto Linares, caricaturista de Melaíto, (publicación que celebra su cumpleaños 57) comentó que resultó difícil la elección de los premiados por la gran cantidad y sorprendente calidad de las obras, relacionadas con temas de actualidad política, de humor general.

Integraron también el jurado el periodista y escritor José Antonio Fulgueiras y Pedro Méndez Suárez, como Presidente de honor.

Y estos son los resultados: en Humor erótico merecieron los lauros caricaturistas procedentes de Lituania, Argentina y Rusia, por ese orden.

En humor general el Primer premio lo obtuvo la obra "Discapacidad eléctrica", sugerente entrega del cubano Michel Moro; el segundo le fue otorgado a Osvaldo Gutiérrez Gómez ( Osval) por "Vidriera", inspirada en la dolarización en el día a día de los cubanos.

Los cubanos en tiempos de dolarización: ese es el asunto que aborda Osvaldo Gutiérrez Gómez en la obra merecedora del segundo premio en Humor General.

Y el tercer premio lo mereció un artista turco que con dibujo a plumilla trató el tema de la vida y la evolución.

El Salón internacional de humor gráfico permanecerá abierto hasta el mes de febrero en la Arche Galería de la UNEAC.