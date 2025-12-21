Inaugurado en Santa Clara Salón Internacional de Humor Gráfico (+Audio)

El Salón internacional de humor gráfico tiene un prestigio sustentado por la superioridad de las obras presentadas cada año y los jurados que las han evaluado, aseguró Adán Iglesias, director de la publicación DDT, quien fungió este año como Presidente del jurado, y añadió que la edición 24 exhibe hoy uno de los salones mejor montados del país.
«Este salón de Santa Clara tiene como característica especial que incluye la modalidad de humor erótico; representa la picaresca del humor criollo de Melaíto», precisó Ismael Lema, Director del periódico Palante e integrante del jurado.
«Es el momento del año en el que se reúnen los humoristas cubanos y es muy bueno que suceda. Por eso reconocemos a la UNEAC y las autoridades que aportan para mantener el evento. Además, se necesita del humor para seguir enfrentando la cotidianidad del cubano; el humor nos fortalece».
De 120 artistas son las 300 obras valoradas en el certamen, procedentes de Irán, Rusia, Turquía, Serbia, Egipto, México, Colombia, India, Ucrania y Cuba, entre otros países.
Adalberto Linares, caricaturista de Melaíto, (publicación que celebra su cumpleaños 57) comentó que resultó difícil la elección de los premiados por la gran cantidad y sorprendente calidad de las obras, relacionadas con temas de actualidad política, de humor general.
Integraron también el jurado el periodista y escritor José Antonio Fulgueiras y Pedro Méndez Suárez, como Presidente de honor.
Y estos son los resultados: en Humor erótico merecieron los lauros caricaturistas procedentes de Lituania, Argentina y Rusia, por ese orden.
En humor general el Primer premio lo obtuvo la obra "Discapacidad eléctrica", sugerente entrega del cubano Michel Moro; el segundo le fue otorgado a Osvaldo Gutiérrez Gómez ( Osval) por "Vidriera", inspirada en la dolarización en el día a día de los cubanos.
Y el tercer premio lo mereció un artista turco que con dibujo a plumilla trató el tema de la vida y la evolución.
El Salón internacional de humor gráfico permanecerá abierto hasta el mes de febrero en la Arche Galería de la UNEAC.