Gira de David Blanco este fin de año en Villa Clara

Comenzaron el 25 de diciembre pasado en Camajuaní, y continúan este sábado 27 en la localidad de Santo Domingo las presentaciones del cantante cubano David Blanco en Villa Clara.

Según informó la Dirección Provincial de Cultura en el territorio, la gira de David Blanco en la provincia finalizará con un concierto este domingo 28, a las 9 de la noche, en el Parque Vidal de Santa Clara.

Las presentaciones del prestigioso y carismático intérprete forman parte de un amplio programa de actividades concebidas por las instituciones culturales villaclareñas para despedir este 2025, donde resalta además una descarga de la Trovuntivitis en el Centro Cultural "La Luna Naranja" el propio día 28.

También, el primero de enero engalana el programa de iniciativas culturales en saludo al nuevo año un espectáculo en saludo al Triunfo de la Revolución, a las 9:00 de la noche en el Parque Vidal, con invitados como la Orquesta "Sabor de Cuba", la Compañía "Codes" y otras agrupaciones invitadas.