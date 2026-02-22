Gana premio Calendario el joven actor Job Guerra

La Asociación Hermanos Saíz anunció los lauros de su concurso nacional, que serán entregados oficialmente cuando suceda la Feria Internacional del Libro y el volumen será publicado el próximo año.

A Job lo tomó por sorpresa: es su primer texto teatral, por vez primera participa en un concurso y desde que conoció el veredicto del jurado el impulso ha sido muy fuerte para otras dos obras en proceso de creación.

Del hombre Ajaxxx, de José Bárbaro Guerra Chío, toca un asunto importante que poco se ha trabajado antes en el Teatro y tiene que ver con la fragilidad de la masculinidad; básicamente qué es un hombre cuando deja de ser un sujeto sexual —como es el caso del protagonista—, comentó su autor.

Dijo que la obra tiene como ambiente el mundo del fisiculturismo, el gimnasio y su lenguaje habitual, de acuerdo con el conflicto: «qué queda cuando a un hombre se le apaga la sexualidad, cuál es el motivo de su existencia; cómo lo afecta psicológicamente», argumentó.

Utiliza un lenguaje contemporáneo y hace referencias a otros autores que abordaron antes el mito de Ajaxxx.

«A medida que fui escribiendo la obra fui dándome cuenta que me gustaba porque estaba haciendo algo novedoso por el tema y el estilo», precisó el Licenciado en Letras, actor del Estudio teatral de Santa Clara, profesor de Análisis dramático en el Centro para la Enseñanza Artística “Olga Alonso” y especialista de programación en el Centro Provincial de Cine.