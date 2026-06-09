Fondo Cubano de Bienes Culturales: Por el bien de todos

Al instalar los paneles solares disponen de 10 kilos de generación y 20 de acumulación, explicó Meireles Cardoso Rancaño, su director.

Añadió que sus trabajadores pueden acudir a la sede a cargar lámparas, teléfonos celulares, ventiladores y otros equipos que tengan alto consumo, según el horario.

Asimismo organizaron un pantry y reciben ollas para la cocción de alimento. Disponen también de varios refrigeradores para mantener la temperatura de los alimentos que lo requieran y puedan tener agua fría.

Fotos cortesía de Tania Ramos

Incluso su trasladado lo pueden hacer a través de las motorinas de que dispone la Empresa.

El directivo se refirió al nuevo concepto de "venta de energía" al sistema eléctrico, que les permitirá ingresos: el kilowat se paga a 90 pesos, que se revertiría en ingresos para el salario, la producción y el plan económico.

Ya conocen las particularidades de las familias colindantes con la sede y han acudido con donaciones para embarazadas, niños y adultos mayores.

Fotos cortesía de Tania Ramos

Han pensado en facilitar el reparto de agua potable de un pozo cercano; otro beneficio al vecindario. Además, ya tienen disponible la "Estación de carga" y es muy visitada, constatamos.

Supimos que recién adquirieron 26 lámparas fotovoltaicas para la iluminación de espacios clave, entre ellos el frente de la oficina central del Fondo y la Plaza comercial Tristá, Expoarte, la Galería Cubanicay, el almacén central, la Plaza Cosmopolita y la sede del FCBC (ambos en Camajuaní), municipio donde varios grupos de creación artística emplean energía alternativa oara su trabajo.

Sepan además que como apoyo al vecindario, con la colaboración de la Mipyme Tristá 64, han ofrecido las llamadas "caldosas solidarias", otro gesto que reafirma "hacer para el bien de todos".