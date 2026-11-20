La emblemática agrupación danzaria Nuestra América cerró con sus bailes y ritmos latinoamericananos la última tarde de la Semana de la Cultura en Santa Clara, en el reanimado parque Leoncio Vidal.

La jornada, que cada año rinde homenaje a la Benefactora de la Ciudad Doña Marta Abreu de Estévez, culminó con las fotos, selfies, reconocimientos y abrazos de quienes tuvieron a su cargo el exitoso cierre de estos días de jolgorio.

Marta Meneses, directora de Cultura en la cabecera provincial, reconoció el aporte de artistas aficionados, sus familiares, los instructores, técnicos de audio, productores, programadores y todo el personal que intervino en esta fiesta del arte, desarrollada en medio de la tensa situación económica que vive la nación y los molestos apagones que provoca el recrudecimiento del cerco energético de los Estados Unidos a Cuba.

«Pese a todo eso, se concibió una cartelera que intentó cubrir todas las manifestaciones y aspiraciones de los artistas y el público», declaró Meneses, rodeada de jóvenes bailarines que la abrazaban y agasajaban, como símbolo de agradecimiento por no dejar morir esta tradición del municipio.

Al momento de redactar está información, se esperaba una actuación nocturna de la agrupación Son Ashé.

La Semana de la Cultura constituye el evento más importante para la comunidad, pues según sus organizadores, contribuye a reforzar los valores, la identidad y la promoción de las diferentes expresiones; esta vez también estuvo presente en consejos populares, escuelas y centros laborales del territorio.

Asimismo, rindió homenaje al aniversario 50 del Cine Club Cubanacán, la edición 43 de su Festival de Invierno; al onomástico de la Casa de la Cultura Juan Marinello y al movimiento de artistas aficionados, representados por el conjunto danzario Nuestra América.

Hubo además, tardes dedicadas a la trova, conciertos, conversatorios, exposiciones, actuaciones en hogares maternos y casas de abuelos; junto a noches de boleros, bailables comunitarios y una Retreta especial de la Banda Provincial de Música.