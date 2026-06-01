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Feria del Libro de La Habana estará dedicada al centenario de Fidel
Feria del Libro de La Habana estará dedicada al centenario de Fidel

Feria del Libro de La Habana estará dedicada al centenario de Fidel

Tomado de Cubadebate

Lunes, 01 Junio 2026 13:02

Los pormenores de la Feria Internacional del Libro de La Habana, dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, serán revelados este 4 de junio en el Centro de Prensa Internacional, en La Habana.

La edición 34 tendrá a Rusia como país invitado de honor, anunció previamente el comité organizador.

De acuerdo con la nota de prensa del Instituto Cubano del Libro y la Cámara Cubana del Libro, se convoca a medios nacionales y extranjeros acreditados a participar en el encuentro, que dará a conocer la programación prevista para esta fiesta de las letras.

El evento literario más importante del país reconocerá la obra de dos figuras imprescindibles de las ciencias sociales cubanas: la narradora y poeta Marilyn Bobes y el ensayista e historiador José Bell Lara.

Con información de Prensa Latina