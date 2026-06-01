Feria del Libro de La Habana estará dedicada al centenario de Fidel

La edición 34 tendrá a Rusia como país invitado de honor, anunció previamente el comité organizador.

De acuerdo con la nota de prensa del Instituto Cubano del Libro y la Cámara Cubana del Libro, se convoca a medios nacionales y extranjeros acreditados a participar en el encuentro, que dará a conocer la programación prevista para esta fiesta de las letras.

El evento literario más importante del país reconocerá la obra de dos figuras imprescindibles de las ciencias sociales cubanas: la narradora y poeta Marilyn Bobes y el ensayista e historiador José Bell Lara.

Con información de Prensa Latina