Falleció la reconocida poetisa Lina de Feria, Premio Nacional de Literatura

En la tarde de este lunes falleció en La Habana, a la edad de 80 años, la destacada poetisa, editora y ensayista cubana Lina de Feria Barrio, Premio Nacional de Literatura, informó el Instituto Cubano del Libro.

Nacida en Santiago de Cuba, se graduó de Licenciada en Filología en la Universidad de La Habana. Su sólida formación humanística sentó las bases de una vida consagrada a la creación poética y al estudio crítico de la literatura, obra que la consagró como una de las figuras cimeras de la poesía cubana contemporánea.

Publicó los libros de poesía Casa que no existía (Premio David, 1968), A mansalva de los años, El ojo milenario, Rituales del inocente, A la llegada del delfín, País sin abedules y Ante la pérdida del Safari a la jungla (Premio Nicolás Guillén, 2008). Publicó también el volumen de ensayos La conjetura crítica. Por la calidad de su obra mereció, en varias ocasiones, el Premio de la Crítica Literaria.

Poemas suyos fueron incluidos en múltiples antologías publicadas en España, México, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Austria y Suiza.

Su trayectoria profesional estuvo también vinculada al periodismo cultural. Se desempeñó como redactora del periódico Juventud Rebelde y la emisora Radio Enciclopedia y como jefa de redacción de la revista cultural El Caimán Barbudo.

Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, obtuvo la Distinción por la Cultura Nacional y la condición Maestra de Juventudes, que otorga la Asociación Hermanos Saíz.

Su cadáver será velado en la funeraria de Calzada y K. En nombre del Ministerio de Cultura, llegue a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias.