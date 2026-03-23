Falleció el reconocido músico cubano Jorge Gómez, director de Moncada

Nació el 8 de enero de 1943, en la capital. Se formó en el ámbito académico como profesor de filosofía, pero muy temprano comenzó a desarrollar una obra autoral marcada por la profundidad conceptual y el cuidado del lenguaje musical. Su obra ha dialogado durante décadas con la realidad del país, la poesía y las inquietudes de su tiempo. Su trayectoria es la de un creador que ha hecho del rigor y la honestidad estética una forma de permanencia.

Su nombre está estrechamente ligado a la historia de la Nueva Trova, movimiento del cual fue protagonista activo desde una perspectiva reflexiva y musicalmente elaborada.

Es fundador y director del Grupo Moncada, creado en 1972, una de las agrupaciones más significativas del panorama musical cubano de las últimas décadas. Bajo su liderazgo, ese colectivo se consolidó como un espacio de experimentación sonora y lírica, donde confluyen la canción, el jazz, la música coral y elementos de la tradición popular en la mayor de las Antillas. Jorge Gómez no solo fue su director musical, sino también uno de sus principales compositores y arreglistas. Llevó la agrupación a los escenarios más célebres del mundo, entre los que destacan sus giras por Francia, Brasil y Etiopía. Participaron en varias ediciones del famoso Festival de la Canción San Remo, Italia, junto a figuras de la talla del español Joan Manuel Serrat, la italiana Ana Oxa, así como los ingleses Carl Palmer y Phil Manzanera.

Su obra autoral se caracteriza por un profundo respeto por la palabra cantada. Muchas de sus composiciones han acompañado momentos esenciales de la vida cultural cubana y han sido interpretadas por destacados intérpretes.

Más allá de los escenarios, Jorge Gómez Barranco desarrolló una importante labor pedagógica y de pensamiento musical, defendiendo siempre una visión humanista del arte. Su legado permanece como parte viva del patrimonio sonoro cubano, donde la canción se entiende no solo como expresión estética, sino como acto de conciencia y memoria cultural.

Presidente de la Feria internacional Cubadisco hasta el momento de su deceso, fue también director y conductor de programas de radio y de televisión sobre música cubana y latinoamericana. Organizó veladas culturales y cantatas conmemorativas como la del Aniversario 20 del Asalto del Cuartel Moncada y el 50 aniversario del Movimiento de la Nueva Trova, entre otras.

Ejerció como Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante cuatro Legislaturas, desde el año 2003 hasta 2023. Jorge Gómez fue miembro de la Unión de escritores y artistas de Cuba, al tiempo en que ostentaba importantes condecoraciones como la Orden “Félix Varela” de Primer Grado, que confiere el gobierno cubano; la Orden “Juan Marinello”, la Réplica del Machete de “Máximo Gómez”, la Distinción por la Cultura Nacional; entre otros reconocimientos.

Su partida física deja un profundo dolor en el gremio musical que lo recordará por su compromiso y entrega a la Revolución y la cultura cubana.

Su cadáver será velado en la Funeraria de Calzada y K, desde las 10:00 am de este lunes 23 de marzo y su sepelio será a las 4:00 pm en la Necrópolis de Colón.

En nombre del Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música, llegue a familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

(Nota del MINCULT e ICM)