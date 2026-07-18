Exuberarte: El arte de vestir con auténtica diferencia

"Recuento" llevó por título la primera colección, fresca y cómoda, diseñada para niños por Yudima Torres y María Angélica Abarca con telartes de Zaida del Río, Miriam Alejandra Valenzuela y Oscar de la Portilla.

La segunda en desfilar fue "Made in Cuba", concebida por Liliam Vilariño con detalles de la moda veraniega cubana de todos los tiempos; un producto confeccionado por el Grupo Luxes del Fondo Cubano de Bienes culturales.

La diseñadora Isabel Cristina Curbelo y sus modelos del proyecto " Vestir la edad" presentaron la tercera colección: "Segundas oportunidades", basada en el reciclaje de fragmentos textiles para ofrecer vestidos muy funcionales y adecuados al verano.

El Comité organizador del evento agradeció a las instituciones culturales que radican en el Boulevard y están colaborando con la realización de la edición 17 de Exuberarte: "La luna naranja", el Proyecto bar "Más allá", las tiendas de Artex y "El baúl ".

Asimismo, destacaron el compromiso de la Empresa textil "Desembarco del Granma" para hacer posible el eslogan de la Fiesta de la moda artesanal: "El arte de vestir con auténtica diferencia".