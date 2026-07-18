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Exuberarte: El arte de vestir con auténtica diferencia
Fotos de la autora

Exuberarte: El arte de vestir con auténtica diferencia

Leonor Esther Martínez

Sábado, 18 Julio 2026 05:14

La alfombra roja de Exuberarte 2026 se tendió en en Boulevard santaclareño, donde en la tarde de este vienes inició oficialmente el esperado evento de la moda artesanal.

"Recuento" llevó por título la primera colección, fresca y cómoda, diseñada para niños por Yudima Torres y María Angélica Abarca con telartes de Zaida del Río, Miriam Alejandra Valenzuela y Oscar de la Portilla.

La segunda en desfilar fue "Made in Cuba", concebida por Liliam Vilariño con detalles de la moda veraniega cubana de todos los tiempos; un producto confeccionado por el Grupo Luxes del Fondo Cubano de Bienes culturales.

La diseñadora Isabel Cristina Curbelo y sus modelos del proyecto " Vestir la edad" presentaron la tercera colección: "Segundas oportunidades", basada en el reciclaje de fragmentos textiles para ofrecer vestidos muy funcionales y adecuados al verano.

El Comité organizador del evento agradeció a las instituciones culturales que radican en el Boulevard y están colaborando con la realización de la edición 17 de Exuberarte: "La luna naranja", el Proyecto bar "Más allá", las tiendas de Artex y "El baúl ".

Asimismo, destacaron el compromiso de la Empresa textil "Desembarco del Granma" para hacer posible el eslogan de la Fiesta de la moda artesanal: "El arte de vestir con auténtica diferencia".