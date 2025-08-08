Rumores del Teide en Folkdanza 2025 (+Audio)

El Cuerpo de Baile Canario Rumores del Teide, de Santa Clara, es uno de los invitados al Festival de las Artes, Folkdanza 2025, el cual tiene por sede a la ciudad de Marta y el Che hasta el 10 de agosto.

Jorge Enrique Naranjo Figueroa, director del grupo, explicó a la radio que ha sido todo un privilegio participar en este evento comprometido con la salvaguarda de las expresiones músico-danzarias de los pueblos latinoamericanos.

Intercambio de saberes con los integrantes de agrupaciones de México, Bolivia, Venezuela y Colombia.

«El día 2 de agosto estuvimos en el desfile inaugural. Allí compartimos con agrupaciones procedentes de Bolivia, Venezuela, Colombia, México y por supuesto, de nuestro país. Fue una excelente experiencia. A lo largo de la semana nos hemos presentado en diferentes comunidades de Santa Clara», detalló Naranjo Figueroa.

Para los integrantes del Cuerpo de Baile Canario Rumores del Teide, de Santa Clara, el Festival de las Artes, Folkdanza 2025, ha constituido un excelente espacio para socializar y compartir saberes sobre las manifestaciones artísticas y literarias de las naciones participantes.

El Festival de las Artes, Folkdanza 2025, está auspiciado por la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara, la Dirección de Cultura de Santa Clara y la Dirección Provincial de Cultura.