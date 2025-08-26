Estrenos del Cine Club Cubanacán en la última noche del verano cultural

La exhibición será el domingo 31 de agosto a partir de las 8 de la noche en el espacio Cine cubano, en áreas del Parque “Leoncio Vidal”, explicó a la radio Rolando Rodríguez Esperanza, presidente del club santaclareño de cinéfilos.

Se trata de obras que se han estado trabajando durante los últimos meses y han hecho una selección de ficciones, spot, videoarte y documentales para presentar en calidad de estreno, argumentó, aunque incluirán otras obras que verdaderamente están muy bien hechas y tuvieron mucha aceptación en el año anterior.

Alrededor de una hora durará el espacio de visualización que tendrá, entre otros interesantes, un documental dedicado a la gran vocalista Gina León, “Como una flor y nada más”, inspirado en Teresita Fernández, trovadora santaclareña imprescindible en la música cubana y el documental de Los Ángeles, algo que las personas han pedido mucho sobre el Club de Motoristas de Santa Clara.

Los audiovisuales elegidos tienen la autoría de relevante realizadores del Cine Club Cubanacán: Gelacio Domínguez, Aristóteles Simón, José Alberto Cardoso, Yunior Hernández, Antonio Albalat y Rolando Rodríguez.

Las que se presentarán en calidad de estreno son obras creadas con el incentivo de presentar en el venidero Festival de Invierno en noviembre, dedicadas al aniversario 49 del club de creadores. Quedan otras que ya se apreciarán en el propio Festival, precisó Rodríguez Esperanza, pero ya quedarán como sorpresa.