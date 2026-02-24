"Evocación hispana", concierto de Ars Nova este miércoles en la UNEAC villaclareña

La cita musical, concebida en Arche Galería, a las 4 de la tarde, propone la presentación de este conjunto, fundado en 2004 en Santa Clara por el maestro Raúl Zaballa Véliz.

Con la llegada de la cantante e investigadora Angélica M. Solernou Martínez en 2008, Ars Nova amplió su formato y reorientó su mirada hacia una investigación rigurosa del patrimonio musical.

La prestigiosa agrupación obtuvo el Premio Cubadisco 2025 en la categoría Música de Cámara, en la gala de premiaciones celebrada este miércoles 21 de mayo en La Habana.

El lauro se lo propició el álbum "Voces de América Virreinal", concebido y realizado por el estudio Producciones Vandor y la directora de Ars Nova, Angélica Solernou, con el apoyo de la Empresa Provincial Comercializadora para la Música y los Espectáculos "Rafael Prats", de Villa Clara.

Según reseñó la revista cultural cubana "La Jiribilla" tras la premiación, el álbum contiene obras recuperadas de archivos conventuales y catedralicios de México, Perú, Bolivia y Cuba, que abarcan desde el siglo XVI hasta principios del XIX. Entre las piezas incluidas se encuentran obras de los compositores Esteban Salas —primer maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba— y del mexicano Manuel de Sumaya, además de anónimos de la época virreinal.