Escritores villaclareños inmersos en proyectos de verano
Foto tomada del Perfil de Facebook de la UNEAC

Leonor Esther Martínez

Martes, 19 Agosto 2025 08:40

Para conversar sobre los proyectos literarios de este verano que han tenido la participación de escritores villaclareños, contactamos con Jorge Luis Mederos (Veleta), quien preside la filial de literatura de la UNEAC en Villa Clara.

Citó las actividades que se están realizando en el Ateneo Pepe Medina, los encuentros con autores que organiza la Casa de Cultura; se han integrado a las Giras de las Artes Escénicas por los municipios y la UNEAC desarrolla sus proyectos "Alma con Alma" y " El Ring poético".

"Alma con Alma" es un proyecto esencialmente poético que se basa en la interacción entre poetas y actores apoyados por la música, las artes visuales y el guión se ajusta al elenco de cada presentación. Por su parte, el "Ring poético" (dos poetas en duelo, en pelea metafórica) se enfrentan con sus propios textos y un trovador ameniza los combates.

Asegura Veleta que las actividades salen de la rutina y eso les hace mucho bien. No sólo atraen al público, sino al propio artista que hace cosas distintas y de eso dan fe' las publicaciones en redes sociales.

"Esto de mezclar manifestaciones artísticas le ha dado como un segundo aire a la vida cultural y realmente se agradece", afirmó. 

Asimismo se han mantenido este verano los espacios infantiles " El patio de mi casa " y " Los bolsillos de mamá " y para público adulto, "Confesiones".