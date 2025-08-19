Escritores villaclareños inmersos en proyectos de verano

Citó las actividades que se están realizando en el Ateneo Pepe Medina, los encuentros con autores que organiza la Casa de Cultura; se han integrado a las Giras de las Artes Escénicas por los municipios y la UNEAC desarrolla sus proyectos "Alma con Alma" y " El Ring poético".

Foto tomada del Perfil de Facebook de la UNEAC

"Alma con Alma" es un proyecto esencialmente poético que se basa en la interacción entre poetas y actores apoyados por la música, las artes visuales y el guión se ajusta al elenco de cada presentación. Por su parte, el "Ring poético" (dos poetas en duelo, en pelea metafórica) se enfrentan con sus propios textos y un trovador ameniza los combates.

Asegura Veleta que las actividades salen de la rutina y eso les hace mucho bien. No sólo atraen al público, sino al propio artista que hace cosas distintas y de eso dan fe' las publicaciones en redes sociales.

"Esto de mezclar manifestaciones artísticas le ha dado como un segundo aire a la vida cultural y realmente se agradece", afirmó.

Foto tomada del Perfil de Facebook de la UNEAC

Asimismo se han mantenido este verano los espacios infantiles " El patio de mi casa " y " Los bolsillos de mamá " y para público adulto, "Confesiones".