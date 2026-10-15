Entregan premios del certamen literario “Ciudad del Che” (+Audio)

En su edición de 2026, los poetas Israel Domínguez, Alejandro González y Lidia Meriño integraron el jurado de poesía, y decidieron por unanimidad conceder el Premio a “Revelaciones pasada la media noche a un amigo entrañable”, de Luis Pérez de Castro, de acuerdo con sus valores ético, humano y filosófico: «su memoria es un acto de resistencia contra el olvido en el poema donde pervive el Che», reza en el acta.

El jurado de la beca “Ciudad del Che” en su trigésima edición estuvo conformado por Luis Machado Ordext, Ulises Rodríguez Febles y Ernesto Pérez Castillo, quienes evaluaron los proyectos de libros de poesía, novela y ensayo.

Como resultado, lo otorgaron a “Cimarronaje y afroconciencia”, ensayo de María Elizabeth Laguna, quien se refiere críticamente a las prácticas artísticas de las islas antillanas y la herencia africana en el contexto de la identidad, la creación y la resistencia, alegaron.

Asimismo otorgó beca al proyecto de novela “La última marea de plata” de Amílcar Rodríguez Cal según su argumentación, estructura, caracterización de los personajes y las fuentes para abordar una etapa de nuestra historia: el imperio español en decadencia, precisa el acta de entrega.

El Trío D'lirio acompañó la ceremonia de premiación, en el Foro Agesta, donde estuvieron presentes las máximas autoridades de Cultura provincial, representantes del Gobierno e instituciones culturales.