Entregan Premio Literario Fundación de la ciudad de Santa Clara

En su edición 38, el certamen de carácter nacional premió a tres autores de nuestro entorno: Alberto Rodríguez Copa —escritor al que estará dedicada la próxima Feria del Libro en Villa Clara— resultó merecedor del Premio en la categoría Literatura para niños, con su volumen El vendedor de fábulas.

Alberto Rodríguez Copa mereció el premio en el acápite Literatura para niños y jóvenes.

En el género novela recibió el lauro Amador Hernández Hernández por su obra El hombre que vino a morir, mientras en el acápite Periodismo lo obtuvo Alexis Castañeda Pérez de Alejo con su libro de entrevistas de corte ensayístico Literatura al margen: husmeos y entrevisiones.

El jurado que valoró las décimas recibidas consideró que no reunían la calidad de los decimarios publicados anteriormente y decidió dejar desierto el género convocado.

Con un valioso libro de entrevistas mereció Alexis Castañeda Pérez de Alejo el Premio Fundación de la ciudad en el género Periodismo.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno de la ciudad, de Cultura, la UNEAC y la Asociación Hermanos Saíz presidieron la ceremonia que prestigia cada año con un programa literario las celebraciones por el aniversario de Santa Clara.