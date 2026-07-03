Entregan en Santa Clara Premio Ser Fiel 2026

Para honrar la herencia de Samuel Feijóo, cada año la Revista Signos y el Centro del Libro y convocan al Premio Ser Fiel. Y este 2026 le fue otorgado al Dr. Javier Rodríguez Galindo, el Mago Javier, de acuerdo con la integralidad de su trabajo artístico y comunitario con reconocido impacto sociocultural de indiscutible riqueza folclórica .

«Agradezco cuanto aprendí de Ramón Silverio, de Marta Anido y Aida Ida Morales Sobre el regocijo de darse público en cada función que nos lleva a las comunidades. Es lo que hacía Feijóo, un artista itinerante incansable y el que más se refirió al circo en su obra. Es lo que hacemos mi compañera Raquel y yo en las giras por los municipios y en cada edición Ciclomagia en la montaña, comentó el Mago Javier al recibir el lauro, otorgado tras decisión unánime del jurad, presidido por la profesora y crítica literaria Carmen Sotolongo, la actriz Carmen Margolles y el artista de la Plástica Frank Michel Jhonson.

Asimismo el jurado decidió entregar el reconocimiento Ser Fiel al Teatro Guiñol de Santa Clara y el Museo de las Parrandas de Remedios, porque ambas instituciones reviven las raíces de la cubanía y mantiene el legado de Feijóo, el Sensible Zarapico.

Entre la entrega de lauros y canciones interpretadas por Folkclass en la Casa de la Ciudad de Santa Clara, también se hizo efectiva la entrega del Premio Memoria viva de la Cultura al grupo santaclareño de música y, danza Okokán, merecido en la categoría Preservación de tradiciones, según el jurado del Instituto Cubano de investigaciones culturales “Juan Marinello”.