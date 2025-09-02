Entregan distinciones a Moisés Valle, Yumurí, en aniversario 33 de su orquesta



A quien estimula la consolidación de nuestra identidad cultural en estrecho vínculo de trabajo y afecto con Santa Clara le fue entregada la condición de Huésped Distinguido de la ciudad, y la entregaron Osmany García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder popular, y Diamela López Valdés, primera secretaria del Partido en Santa Clara.

Porque es Moisés Valle, Yumurí, símbolo de cubanía y apego a lo más popular de nuestras raíces, en representación del pueblo, la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas; Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara; y Serguey Pérez Pérez, director provincial de Cultura, le entregaron la distinción cultural El Zarapico, expresado en una obra pictórica de Alejandro Albelay.

«Siento un gran orgullo y agradecimiento en nombre de mi familia y de la orquesta, y continuaremos con nuestro mensaje positivo y cubanísimo, defendiendo la identidad musical cubana», dijo emocionado Moisés Valle, Yumurí.