"Entre manos", un homenaje a Silvio en sus 60 años de poesía y guitarra

El director de programas y documentalista Juan Carlos Travieso ha legado a la televisión cubana un espacio que resalta con su tono un tanto informal, que favorece la frescura, la intimidad en el set donde cada vez se comparten singulares emociones: "Entre manos" realza el patrimonio trovadoresco de la nación y esta vez, desde el "Longina", quiso regalar un homenaje a Silvio Rodríguez.

«Un concierto que el equipo de "Entre manos", un grupo de trovadores y amigos le dedican a Silvio al interpretar sus propias canciones», adelantó a la radio Juan Carlos Travieso, su director, un canto que él se merece, en el que se unirán todos sus amigos, la gente que lo quiere, el público que estará presente para corear sus grandes canciones que siguen conmoviendo.

Añadió que la motivación de hacerlo aquí en Santa Clara en medio del "Longina" obedece a que es el mejor lugar, máxime si el evento está dedicado a Silvio, y sería la oportunidad de contacto suyo con las nuevas generaciones, «que creo, hace mucha falta también. Santa Clara es un nicho muy importante donde se reúnen los más jóvenes valores de la canción y él gustosamente aceptó. Enseguida empezó a soñar todo lo que podía hacer aquí en el "Longina"», recordó el también miembro del comité organizador del Festival de trovadores.

«Para el equipo es un sueño que el programa "Entre manos" sea un puente para que Silvio esté aquí nuevamente en el cine teatro con la presencia de público y cuál mejor para la trova que el de Santa Clara», consideró Juan Carlos Travieso.