Enseñanza Artística en Villa Clara a las puertas de nuevo curso escolar

Según acuerdo adoptado en la Asamblea Provincial del Poder Popular, se decidió que todos los estudiantes estarán en la modalidad presencial en la institución, argumentó el directivo.

Los alumnos internos de Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila serán recogidos el domingo 6 de septiembre en sus puntos habituales; los recibirán los profesores y el Consejo de Dirección para comenzar las actividades correspondientes al período lectivo el lunes 7 de septiembre.

El acto oficial de inicio del curso se desarrollará el martes 8, con una gala de bienvenida en la que los niños y jóvenes mostrarán sus aptitudes; el crecimiento en cada una de las manifestaciones.

«Será una mañana de fiesta por el reencuentro», aseveró el director del plantel, que tiene 520 alumnos matriculados y su claustro académico y artístico completo.

Ahora mismo están creadas las condiciones básicas y establecen conexiones, dijo, para comenzar en la Enseñanza Artística el curso escolar 2026 -2027 el próximo lunes 7 de septiembre.