En Villa Clara, Jornada por la Cultura cubana

Con el lema "La Cultura es la Nación", transcurrirá desde el 10 y hasta el 20 de octubre la Jornada de la Cultura Cubana. Entre sus principales objetivos destaca la política cultural cubana en la Revolución, cuando se cumplen 100 años del natalicio de Fidel y los 95 de Armando Hart, y subraya el legado de ambos en la formación de una identidad soberana, inclusiva y transformadora.

Otras significativas motivaciones serán los centenarios de Alfredo Guevara, Abelardo Estorino, Juana Bacallao y el trío Matamoros; los 95 de Omara Portuondo, Alfredo Sosabravo y las cuatro décadas de la Campaña nacional por la lectura.

Con la alegría de "La Colmenita" de Carlos Alberto Cremata, el 10 de octubre a partir de las 9 de la mañana, frente a la Biblioteca Provincial Martí, sus muchachos interpretarán los espectáculos "Los Tres Ositos", "Ricitos de oro", "La Década Prodigiosa", y en su recorrido por Villa Clara, la compañía celebrará su cumpleaños 35.

El viernes 10 de octubre a las 8 de la noche quedará inaugurada en el Foro Agesta de la UNEAC una exposición itinerante del pintor, dibujante, ceramista y grabador sagüero Alfredo Sosabravo, Premio Nacional de Artes Plásticas 1997. Y en el patio del propio Comité Provincial será el concierto de música cubana interpretado por la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, dirigida por el maestro invitado Javier Milet Rodríguez. El plan es muy extenso y se desarrollará por toda Villa Clara, por lo que destaco entre ellas el acto central por el aniversario 21 de la Brigada de Instructores de Arte "José Martí", los disímiles encuentros con la Historia; habrá una gran actividad teatral y de música, confrontación en talleres de Artes Visuales y la proyección de filmes destacados en la cinematografía cubana.

El Panorama Teatral Villa Clara 2025 tendrá tres jornadas con sede en Remedios, Sagua y Santa Clara para promover logros de las agrupaciones y funcionar como espacios de superación.

El programa incluye la jornada la celebración por el Día del Trabajador Azucarero, el 12 de octubre; la inauguración del Salón Provincial de Artesanía Artística, el día 18; el 20 la inauguración del 29 Salón de Artes Plásticas "Carlos Enríquez"; la premiación del concurso "Abel entre nosotros", en Encrucijada y la entrega del Premio Provincial de Cultura Comunitaria en las categorías Personalidad, Proyecto e Institución.

A las 9 de la noche del lunes 20 de octubre será en el Parque Leoncio Vidal de Santa Clara la gala por el Día de la Cultura Cubana, dirigida por Roxana Pineda y Ernesto Alejo.