En Villa Clara, Conciertos compartidos (+Audio)

El Proyecto Conciertos compartidos, espacio habitual en la programación de Villa Clara en la etapa de verano, constituye la unión de referentes de la cultura para el disfrute del público.

En este caso, unen talento y arte el saxofonista Germán Velazco, las unidades artísticas de referencia en el territorio y Raptus Ensemble, con varias presentaciones. Entre ellas destacan la de este viernes 31 en el Centro Cultural Luna Naranja, de Santa Clara, a las 9:00 p.m. En tanto, el sábado será en la Sala Margarita Casallas, del Centro Cultural El Mejunje, a las 5:00 p.m.