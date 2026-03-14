En Santa Clara, homenaje a Alejandro García Caturla

El lugar, frente a la Casa de Cultura Juan Marinello, y sobre todo, la hora —6 de la tarde— permitió que lo disfrutara un público ávido de buenos espectáculos.

Bravo por los jóvenes instrumentistas de la Camerata estudiantil Néstor Palma, orgullo del Maestro Juanito Águila Mendoza, concertino de la Orquesta Sinfónica, a la que se unieron los jóvenes que hicieron gala de sus habilidades en pequeños solos que fueron ovacionados; qué agradables los niños de la Coral infantil de la Enseñanza Artística y por supuesto, esa voz impecable de Vania Martínez. Incluso los bailarines que ejecutaron una fusión de danzón folklórico.

Fuimos invitados a la celebración musical por los 120 años del nacimiento del ilustre remediano y universal Alejandro García Caturla: aunque fueron bonitas interpretaciones, dieron pie a comentarios la inclusión en el programa de "Las mañanitas", por los Charros del Centro, y el cierre coral con "Cuba, qué linda es Cuba".

El público santaclareño ha aprendido a apreciar y tiene criterios. Agradecemos el inmenso esfuerzo de tantos, y el espectáculo, reitero, a la hora razonable en estos tiempos, pero hay que tener presente el ajuste al tema.