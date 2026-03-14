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En Santa Clara, homenaje a Alejandro García Caturla
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En Santa Clara, homenaje a Alejandro García Caturla

Leonor Esther Martínez

Sábado, 14 Marzo 2026 22:33

Concierto homenaje a Alejandro García Caturla en el aniversario 120 de su nacimiento.

El lugar, frente a la Casa de Cultura Juan Marinello, y  sobre todo, la hora —6 de la tarde— permitió que lo disfrutara un público ávido de buenos espectáculos.

En Santa Clara, homenaje a Alejandro García Caturla

Bravo por los jóvenes instrumentistas de la Camerata estudiantil Néstor Palma, orgullo del Maestro Juanito Águila Mendoza, concertino de la Orquesta Sinfónica, a la que se unieron los jóvenes que hicieron gala de sus habilidades en pequeños solos que fueron ovacionados; qué agradables los niños de la Coral infantil de la Enseñanza Artística y por supuesto, esa voz impecable de Vania Martínez. Incluso los bailarines que ejecutaron una fusión de danzón folklórico.

En Santa Clara, homenaje a Alejandro García Caturla

Fuimos invitados a la celebración musical por los 120 años del nacimiento del ilustre remediano y universal Alejandro García Caturla: aunque fueron bonitas interpretaciones, dieron pie a comentarios la inclusión en el programa de "Las mañanitas", por los Charros del Centro, y el cierre coral con "Cuba, qué linda es Cuba".

El público santaclareño ha aprendido a apreciar y tiene criterios. Agradecemos el inmenso esfuerzo de tantos, y el espectáculo, reitero, a la hora razonable en estos tiempos, pero hay que tener presente el ajuste al tema.