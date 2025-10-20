CMHW

En Santa Clara, gala por la Cultura cubana (+Audio)

Leonor Esther Martínez

Lunes, 20 Octubre 2025 08:04

Toda la isla ha sido el gran escenario por estos días de octubre, cuando se celebra la Jornada por la Cultura cubana. 

El Maestro Ernesto Alejo, coreógrafo, director de la compañía Danza del Alma y también del teatro "La Caridad", ha tenido a su cargo la organización artística de la gala, que será en la noche de este lunes 20 de octubre en un lateral de la institución.

«Vamos a trabajar en este espectáculo para homenajear la fecha artistas  de "Teatro Adentro", "Danza del Alma", "Oché", " Baila Cuba". Hemos invitado al Trío "Palabras" y "Raptus Ensemble", quienes sin lugar a dudas aquilatarán más este espectáculo, escrito entre Roxana Pineda y yo. Es un espectáculo teatral que recoge de alguna forma y desde la poesía momentos muy importantes de la Cultura y de la historia de nuestro país», argumentó. 

Durante la gala artística serán entregados los Premios Provinciales de Cultura Comunitaria, otorgados este año a Dunia Herrera, instructora de teatro en Quemado de Güines;  al Proyecto socioeducativo santaclareño "Arte y Parte",  liderado por el artista, profesor y promotor Yoelvis Lázaro Pérez Carrillo, y como institución a la familia Rivalta, relevante portadora de tradiciones en Encrucijada. 

Y añadió Ernesto Alejo: «Yo creo que cada 20 de octubre los artistas deben encontrar la misma razón para celebrar desde otras dimensiones, pero siempre desde la condición más auténtica y legítima, que es el sentimiento nacional». 

Gala de demostración, deferencia y agasajo como cierre en Santa Clara de la jornada que ha hecho valer la idea "Cuba es Cultura". 