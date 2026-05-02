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En Santa Clara, Feria de " Arte para mamá "
Fotos de la autora.

En Santa Clara, Feria Arte para mamá (+Audio)

Leonor Esther Martínez

Sábado, 02 May 2026 11:26

Cada año, los artistas artesanos protagonizan un espacio para la exhibición y comercialización de sus creaciones en diferentes materiales y para disímiles usos, tanto personal como para el hogar, siempre con la intención de valorar el trabajo manual que hace la diferencia para un regalo especial el segundo domingo de mayo.

Ya comenzó en Santa Clara la Feria de artesanía "Arte para mamá", que ofrecerá  diversidad creativa hasta el 9 de mayo.

En Santa Clara, Feria de " Arte para mamá "

El Fondo Cubano de Bienes culturales propone artículos de excelente factura, entre los que predominan las confecciones con el producto líder villaclareño: el Telarte, comentó a la radio Tania Ramos, especialista en Comunicación de la filial del  FCBC.

En Santa Clara, Feria de " Arte para mamá "

Los kioscos están situados en un lateral del Parque Leoncio Vidal, y entre las propuestas hallamos novedosos colgantes con flores secas trabajadas con epoxy, según el estilo de Yudima Torres; los múltiples diseños de confecciones masculinas y femeninas de Andy Lamas; los arreglos para la decoración del hogar relacionados con la naturaleza, en los que se advierte el estilo de Mario Reynó; los modelos para damas y accesorios, de Isabel Cristina; o los trabajos en cuero, del renaciente proyecto Arte y Música; y los llamativos bolsos de lienzo pintados por el artista Eugenio Llamas.

En Santa Clara, Feria de " Arte para mamá "

A las carpas de venta se han unido trabajadores por cuenta propia con opciones de confecciones industriales.

En Santa Clara, Feria de " Arte para mamá "

Vale la pena el recorrido por las carpas que ofertan diversidad de posibles regalos en la Feria "Arte para mamá ".