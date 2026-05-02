En Santa Clara, Feria Arte para mamá (+Audio)

Ya comenzó en Santa Clara la Feria de artesanía "Arte para mamá", que ofrecerá diversidad creativa hasta el 9 de mayo.

El Fondo Cubano de Bienes culturales propone artículos de excelente factura, entre los que predominan las confecciones con el producto líder villaclareño: el Telarte, comentó a la radio Tania Ramos, especialista en Comunicación de la filial del FCBC.

Los kioscos están situados en un lateral del Parque Leoncio Vidal, y entre las propuestas hallamos novedosos colgantes con flores secas trabajadas con epoxy, según el estilo de Yudima Torres; los múltiples diseños de confecciones masculinas y femeninas de Andy Lamas; los arreglos para la decoración del hogar relacionados con la naturaleza, en los que se advierte el estilo de Mario Reynó; los modelos para damas y accesorios, de Isabel Cristina; o los trabajos en cuero, del renaciente proyecto Arte y Música; y los llamativos bolsos de lienzo pintados por el artista Eugenio Llamas.

A las carpas de venta se han unido trabajadores por cuenta propia con opciones de confecciones industriales.

Vale la pena el recorrido por las carpas que ofertan diversidad de posibles regalos en la Feria "Arte para mamá ".