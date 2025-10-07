En desarrollo, acciones de reparación en la Biblioteca Provincial Martí (+Audio)

Para realizar acciones de reparación a la Biblioteca Provincial Martí, trabaja la Mipyme Construcciones Marrero, dirigida por Abel Castro Osorio, quien explicó a la radio que se trata de una accción momentánea, no una reparación capital, porque los presupuestos para tales efectos no están asignados todavía.

Ahora reparan el lobby, el patio central y están haciendo una cisterna para el aprovechamiento del agua en la institución.

Fotos: Imágenes del proceso.

Ocho trabajadores, entre ellos operarios, ayudantes, electricistas y pintores conforman la brigada integral que concluía las labores en el patio, y aseguró el jefe que también el lobby quedaría pintado.

Para mejorar la Sala Caturla hubo que trabajar en la rasilla, porque el techo tenía filtraciones notorias y el proceso concluirá con una pintura impermeable para el acabado completo, dijo. Han probado durante semanas; ha llovido intensamente y no tiene filtraciones, precisó, por lo que el proceso fue eficaz.

Dos grandes puertas se retiraron por estar en pésimo estado; realizaron la limpieza de los marcos y en breve las nuevas serán montadas por el carpintero.

Insiste Castro Osorio en que no acometen una restauración ni es una inversión: es un proceso que como todos los inmuebles, precisa de reparación y mantenimiento.

Se acorta el período de entrega para el trabajo terminado y para ello se labora con gran interés, asegura: quieren tener el patio organizado para el día 10 de octubre y la Sala Caturla quedará lista antes del día 16.